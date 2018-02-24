Офтальмологическому центру имени академика Зарифы Алиевой во Львове подарено новое медицинское оборудование - ФОТО

Офтальмологическому центру имени выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, находящемуся в поликлинике городской клинической больницы номер 1 в городе Львов Украины подарено дополнительное медицинское оборудование.

В мероприятии, прошедшем по этому случаю, приняли участие посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, азербайджанский бизнесмен Горхмаз Пашаев, представители Львовской областной и городской администрации.

Выступившая на мероприятии главврач Львовской городской клинической больницы номер 1, заслуженный врач Украины Джавахир Джафарова отметила, что для Офтальмологического центра имени Зарифы Алиевой закуплено самое современное оборудование, осуществлены ремонтные работы на высоком уровне. Здесь созданы всесторонние условия для точного диагностического обследования и лечения больных. В реализации этих работ большая заслуга Горхмаза Пашаева. Он также принял непосредственное участие в размещении билбордов о Ходжалинском геноциде в городе Львов в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой по инициативе и под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Украиной расширяются, посол А.Худиев отметил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой реализуются весьма успешные социальные проекты в зарубежных странах.

«Азербайджанское государство реализует социальные, экономические проекты в различных регионах Украины. Все это является результатом гуманной политики, осуществляемой Президентом Азербайджана», - сказал посол.

АЗЕРТАДЖ