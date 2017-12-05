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Официант пролил воду на голову актрисы Серенай Сарыкая - ВИДЕО

Сегодня в 15:45 ~ 1 минута на чтение 6621
Официант пролил воду на голову актрисы Серенай Сарыкая - ВИДЕО

Звезда сериала «Medcezir» Серенай Сарыкая на одном из недавних светских мероприятий попала в неловкую ситуацию.

Официант, обслуживающий соседний стол, споткнувшись, пролил на голову актрисы воду, после чего стал просить извинения у С.Сарыкая, которая не стала устраивать из-за произошедшего скандал, а вежливо приняла извинения, продолжив участие в мероприятии как ни в чем не бывало.

Поведение актрисы, не устроившей из-за произошедшего скандала, вызвало положительный отклик пользователей социальных сетей, отмечающих в своих комментариях простоту и человечность С.Сарыкая.

Отметим, что ранее актриса также восхитила пользователей соцсетей своей благотворительной деятельностью – С.Сарыкая два года скрывала от СМИ свое активное участие в деятельности фонда по борьбе с раком.

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Ф.В, Г.Р.

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