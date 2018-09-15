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Официальный визит Президента Tурции в Азербайджан завершен - ФОТО

15 Сентября, 2018 в 23:18 меньше минуты на чтение 413
Официальный визит Президента Tурции в Азербайджан завершен - ФОТО

15 сентября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

В Международном Аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Tурецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

AЗЕРТАДЖ

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