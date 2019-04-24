Официальный виски «Формулы-1» Johnnie Walker провел в Баку #GoldDinner - ФОТО

В преддверии старта Гран-при Азербайджана «Формула-1» официальный виски «Формулы-1» Johnnie Walker организовал торжественный ужин #GoldDinner с участием азербайджанских представителей бренда и аккредитованных от Johnnie Walker на бакинский гоночный уик-энд инфлюенсеров.

Отметим, что Johnnie Walker стал официальным виски «Формулы-1» в 2014 году и каждый год находится в центре событий, помогая гостям наслаждаться удивительными гоночными выходными. Жителей Баку и гостей столицы Азербайджана ждет очередной гоночный уик-энд Гран-при Азербайджана «Формула-1», который пройдет с 26 по 28 апреля и станет еще более ярким и запоминающимся в компании Johnnie Walker.

#GoldDinner стало первым мероприятием в серии запланированных Johnnie Walker эвентов в рамках гоночного уикенда – в «золотом» ужине приняли участие аккредитованные от бренда на Гран-при Азербайджана «Формула-1» азербайджанские инфлюенсеры, а специальными почетными гостями - консул Франции в Азербайджане Антуан Симене с супругой.

«Баку вновь принимает «Формулу-1», и это невероятный период для города, в котором Johnnie Walker принимает непосредственное участие, являясь официальным виски «Формулы-1», - отметил официальный представитель бренда Johnnie Walker в Азербайджане Тугай Фейзиев, открывая вечер, предоставив подробную информацию о бренде.

Подчеркнем, что Johnnie Walker является шотландским виски №1, его слоган: «Keep Walking», а в 2020 году данный алкогольный бренд отметит свое 200-летие.

Т.Фейзиев также рассказал, что впереди как гостей #GoldDinner,так и в целом гостей Гран-при Азербайджана «Формула-1» ждет захватывающий по зрелищности и ярким впечатлениям уик-энд, который Johnnie Walker всячески приукрасит, разработав для инфлюенсеров специальную развлекательную программу.

Как прошел #GoldDinner смотрите в фоторепортаже, представленном для просмотра ниже.

Единственным и официальным дистрибьютором этого великолепного шотландского виски в Азербайджане является компания Avrora - бренд Johnnie Walker гарантирует качество продукции, представленной только этой компанией.

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