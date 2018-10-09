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Официальный старт продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max

Сегодня в 12:05 ~ 2 минуты на чтение 493
Официальный старт продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max

В Азербайджане официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max стартуют 19 октября.

12 октября покупатели в Азербайджане могут оформить предзаказ на новые модели iPhone. Старт продаж самых ожидаемых новинок этой осени – iPhone Xs и iPhone Xs Max -  назначен на пятницу, 19 октября.

Начиная с 12 октября у жителей Азербайджана есть уникальная возможность получить высококвалифицированную консультацию, выбрать и заказать официальные модели iPhone Xs и iPhone Xs Max на сайте и в магазинах местного эксперта Apple – сети магазинов    Alma Store – единственного в нашей стране партнера Apple со статусом Apple Premium Reseller. А уже 19 октября мы вместе отпразднуем официальный старт продаж новых моделей iPhone в Азербайджане.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются – в магазинах Alma Store можно будет стать счастливым владельцем iPhone Xs и iPhone Xs Max, в течение трех дней (19, 20, 21 октября) оформить беспроцентную рассрочку по BirKart на 18 месяцев.

Напомним, что Alma Store – это центр компетенций Apple в Азербайджане, куда всегда можно прийти с любым вопросом и получить грамотную консультацию по любому продукту. Магазин предлагает полный ассортимент компьютеров Mac, смартфонов iPhone, планшетов iPad, плееров iPod, а также весь ряд аксессуаров и программного обеспечения.

Более подробную информацию можно получить на сайте https://almastore.az/  и в магазинах, расположенных в

ТЦ «Парк Бульвар», 3-й этаж.

Тел.:(012) 598 73 21.

Моб.: (050) 766 00 30.

ТЦ «Порт Баку», 1-й этаж.

Тел.:  (012) 464 04 34.

Моб.: (050) 776 00 15.

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