Группа российских журналистов, находясь в Ереване, задала главе МИД РА З.Мнацаканяну вопрос о российской военной базе, и развернутый ответ Мнацаканяна пока что должен был истолковываться как "нет".

Интересным моментом является вынесение сейчас такого вопроса на повестку дня. Российского журналиста невозможно обвинить в неопытности. Если Министерство иностранных дел России является организатором визита делегации журналистов в Армению, то обычно составление вопросов обсуждается заранее. Может быть, визит российских журналистов был организован посольством Армении в России, или же одним из состоятельных армян, проживающих в Москве. И они сами придумали задать такой вопрос.

Назначение губернатором человека, растоптавшего российский флаг, а также назначение гражданки Франции, бывшего министра культуры, придерживающейся резкой антироссийской позиции, Назени Гарибян в качестве представителя Армении в структурах СНГ на самом деле показывает, что Н.Пашинян начал новую волну антироссийской позиции, и является показателем того, что это будет продолжаться еще долгое время. Вероятно, вопрос вывода российской военной базы связан с кураторством Сержа Саргсяна над Н.Пашиняном.

С.Саргсян проводил жесткую антироссийскую политику во время своего президентства, однако реализовал это по-армянски. С.Саргсян открыто заявил, что период СССР был адом для армян, С.Саргсян с гордостью отметил, что нагорно-карабахский вопрос был одной из ключевых площадок распада СССР, это он придал достаточно антироссийский фон программе "Восточного партнерства". Вопрос вывода российской военной базы из Армении неоднократно обсуждался в ЕС.

Председатель Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян также принимал участие в этих обсуждениях. С.Саргсян не раз обсуждал с председателями Европейского союза пути обострения ситуации на Северном Кавказе. Вопрос признания "геноцида черкесов" был достаточно актуален в период С.Саргсяна. Сейчас Н.Пашинян наряду с подхалимством к России, не хочет отстранять от работы растоптавшего российский флаг губернатора, и даже назначает человека с антироссийской позицией в качестве представителя Армении в одной из структур СНГ. Это произошло не случайно. Это также не является случайным совпадением событий.

Между США и Арменией идут серьезные обсуждения. Таким образом, уже известно направление. Россия должна предотвратить продолжение Н.Пашиняном курса С.Саргсяна. Потому что сейчас для России по сравнению с предыдущим периодом не уменьшилось число угроз. В корне антироссийской позиции Армении лежит все то, что было приобретено в свое время у России. Россия посадила Армению себе на голову всем предоставленным ей. Россия должна начать забирать то, что давала Армении. Это должен быть процесс, который начнется с возвращения Зангезура Азербайджану, а затем с освобождения Нагорного Карабаха от оккупации.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу