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Официальный дилер Toyota в Гяндже - Toyota Гянджа: Центр - теперь в обновленной концепции! - ФОТО

Сегодня в 12:56 ~ 3 минуты на чтение 334
Официальный дилер Toyota в Гяндже - Toyota Гянджа: Центр - теперь в обновленной концепции! - ФОТО

Одним  из  знаманательных событий в Гяндже в прошлом месяце стало открытие после реконструкции Toyota Гянджа Центра.  

Граждане, проживающие в западных и центральных регионах Азербайджана, теперь могут воспользоваться всеми возможностями, предлагаемыми популярным японским брендом. Официальный дилер Toyota в Азербайджане - Toyota Гянджа Центр - полностью обновлен. Теперь салон продаж, отдел обслуживания и запчастей центра соответствует в новой европейской концепции Toyota.

В Toyota Гянджа Центре ждут своих владельцев такие модели Toyota, как Corolla, Camry, C-HR, Land Cruiser Prado, RAV4, Land Cruiser 200, Fortuner, Hilux. Среди этих автомобилей особо выделяются обновленные модели Corolla и RAV4. Представленные Toyota на азербайджанском рынке в 2019 году новые версии этих моделей привлекают внимание современным дизайном, повышенным комфортом и безопасностью. Toyota, ассоциирующаяся со словами «безопасность» и «гарантия», при разработке новых моделей и технологий прежде всего заботится о безопасности водителя. Благодаря технологии TSS (Toyota Safety Sense) обеспечивается более безопасное вождение, так как система помогает водителю лучше контролировать непредвиденные ситуации на дорогах, что особенно важно для поездок с детьми. Изысканная  Corolla нового поколения является 12-й моделью легендарного седана. Сочетающий в себе комфорт и удобство, интерьер премиум-качества и 1,6-литровый двигатель, этот автомобиль является не только легко управляемым, но и уменьшающим усталость водителя во время путешествий на далекие расстояния. Как и все предыдущие модели Corolla, последняя модель отличается мягким и эргономичным салоном, а также присущей моделям нового поколения более низким центром тяжести. 

Также ждет своих покупателей RAV4, единственная в своем классе модель с гибридным мотором и обновленной системой полного привода AWD, которая говорит «нет» компромиссам. Новый гибридный мотор объемом 2.5, мощностью 218 и 222 лошадиных  сил (с передним приводом) является более экономичным в плане расхода топлива (4,61/100км) и более экологически безопасным (СО – 100гр/км).  Наряду с гибкостью, а также удобством управления, грузовое пространство (580 литров) и просторный по сравнению с автомобилями своего класса салон позволяют наслаждаться поездкой и вождением. Помимо нового 2,0-литрового бензинового двигателя, который оснащен прямым впрыском топлива, эта модель является инновацией в автомобильном производстве с точки зрения эффективности и мощности. В Toyota Гянджа Центре предоставляется 3-летняя (или 100 000 км) гарантия на все автомобили  Toyota, включая две вышеописанные модели нового поколения, отражающие инновационный дух легендарной марки, а также 5-летняя (или 100 000 км)  гарантия на гибридные компоненты гибридных моделей.

Сервисный центр Toyota Гянджа, сертифицированный  дистрибьютором Toyota, оснащен самым современным оборудованием, для работы привлечены новые специалисты. В центре также можно приобрести оригинальные запасные части с гарантией. На проводимые в сервисе работы предоставляется официальная гарантия на 6 месяцев. В настоящее время в Toyota Гянджа Центре можно воспользоваться рядом  дисконтных кампаний. Теперь выгоднее заботиться о своей Toyota в официальном сервисном центре.  Центр расположен на 1-м км шоссе Гянджа-Шамкир. Телефон: (+994) 22 259 25 25. 

Toyota Гянджа Центр, принадлежащий ISR Auto, является официальным дилером Toyota в Азербайджане с 2014 года. Центр был полностью обновлен и передан в пользование граждан с апреля этого года.

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