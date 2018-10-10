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Официальный Баку: Армения наносит вред усилиям Франции по урегулированию конфликта

Сегодня в 17:30 ~ 1 минута на чтение 327
Официальный Баку: Армения наносит вред усилиям Франции по урегулированию конфликта

МИД Азербайджана назвал провокацией представление оккупированного Нагорно-Карабахского региона в составе Армении на павильоне, организованном в «городке Франкофонии», приуроченном к саммиту организации Франкофония в Ереване.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана, данная провокация является очередным шагом, который служит продолжению оккупационной политики Армении.

Это также открыто демонстрирует использование Арменией организации Франкофония в своих политических целях, отмечает МИД Азербайджана.

Данные действия Армении противоречат также уставу, целям и намерениям организации Франкофония, подчеркивает МИД.

Попытки Армении политизировать повестку организации преследует цели скрыть собственную оккупационную и агрессорскую политику и нанести вред усилиям сопредседателей  Минской группы ОБСЕ, в частности, Франции, которая является организатором саммита, по мирному урегулированию конфликта, заявляет МИД Азербайджана.

С.А., Э.Т.

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