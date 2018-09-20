ОДКБ дала понять, что Ереван может на нее не рассчитывать

ОДКБ нашла уникальную формулу защиты безопасности стран - членов организации, придя к тезису, что конфликтующие стороны должны сами найти общий язык друг с другом, пишет армянская газета «Жаманак».
«Конечно, в ОДКБ такие формулировки давно стали обычным делом, и общество Армении, особенно после апрельской войны 2016 года, не имеет никаких ожиданий от этой структуры.
С одной стороны, такая ситуация свидетельствует о несостоятельности и формальном характере ОДКБ, а с другой - безразличие в словах начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова отражает нынешний кризис в армяно-российских отношениях.
ОДКБ всегда безразлично относилась к вопросам безопасности Армении, более того, два из пяти членов организации - Россия и Беларусь - вооружают Азербайджан - противника своего союзника Армении, а Казахстан является основным лоббистом интересов Баку в евразийских структурах», - пишет газета.
Напомним, что ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована мирным путем.
В ходе организованного ранее агентством Russia Today телемоста, отвечая на вопрос относительно обострения на границе, он отметил, что стороны сами урегулируют ситуацию.
«Армения не обращалась в ОДКБ. Поэтому силовой потенциал ОДКБ, по сути, не может быть применен. Мы надеемся, что стороны самостоятельно решат эту проблему, и желательно, чтобы это было сделано мирным путем», - сказал Анатолий Сидоров.
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А.А., Э.Т.