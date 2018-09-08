Один из богатейших жителей Китая и основатель Alibaba уходит на пенсию

Основатель и председатель совета директоров китайского холдинга Alibaba Джек Ма заявил, что в ближайший понедельник — в день своего 54-летия — уходит на пенсию, слова Ма передаёт The New York Times.

"Выход на пенсию — это не конец эпохи, а, напротив, начало эпохи", — цитирует бизнесмена издание.

По заявлению одного из богатейших китайских бизнесменов, на пенсии он займётся благотворительностью и образованием. Из холдинга Alibaba Group Джек Ма не уходит насовсем, а займёт такую позицию в совете директоров, где можно следить за управлением компанией.

О том, что он собирается на пенсию, Ма заявлял ещё два года назад на конференции в Гонконге, потому что не хочет умереть в офисе. А на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в том же году он признался, что из-за бизнеса у него "нет нормальной жизни".

В списке миллиардеров Forbes за 2017 год Ма занимает третью сточку среди граждан КНР с капиталом в 38,6 млрд долларов США. Он основал будущий холдинг с 17 последователями в 1999 году в своей квартире.

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