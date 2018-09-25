Один день рождения на двоих: Майклу Дугласу исполнилось 74, а Кэтрин Зета-Джонс – 49 лет – ФОТО – ВИДЕО

Знаменитая на весь мир актерская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметила один на двоих день рождения – они родились в один день 25 сентября с разницей в 25 лет.
Актриса оригинально поздравила супруга с днем рождения в социальной сети Instagram, где поделилась видеороликом, начинающимся с кадров из фильма «Американский президент», в котором М.Дуглас сыграл главную роль.
Нижеприведенное видео К.Зета-Джонс сопроводила следующим комментарием: «С днем рождения, мой собственный президент, мой муж Майкл. Думаю, это делает меня первой леди. Странные вещи с нами случались. И у меня сегодня тоже день рождения».
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Также актриса показала, как они с мужем отпраздновали один день рождения на двоих, представив в Instagram забавный ролик, в котором танцуют и кормят друг друга праздничным тортом.
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Напомним, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс создали семью в 2000 году – у них двое детей 18-летний Дилан Майкл и 15-летняя Кэрис Зета.
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Ф.В, Г.Р.