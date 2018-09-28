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Очередной вклад Kapital Bank в развитие отечественного футбола

Сегодня в 11:59 ~ 1 минута на чтение 328
Очередной вклад Kapital Bank в развитие отечественного футбола

Kapital Bank всегда вносит свой вклад в развитие отечественного спорта, в частности, футбола.

В рамках социально направленной деятельности банк подписал контракт с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно условиям контракта, начиная с нового сезона Kapital Bank станет официальным партнером Лиги U-14 АФФА. Лига также будет переименована в Kapital Bank U-14.

Следует отметить, что Kapital Bank также является официальным партнером футбольных клубов «Зиря» и «Сумгайыт», а самый крупный футбольный стадион в Сумгайыте носит название Kapital Bank Arena. В рамках сотрудничества с этими футбольными клубами ежегодно реализуется несколько проектов.

Основной целью проектов является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризация этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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