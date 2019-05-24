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Очередная выставка «Нефть и газ Каспия» обещает стать грандиозным событием для страны

Сегодня в 09:48 ~ 5 минут на чтение 230
Очередная выставка «Нефть и газ Каспия» обещает стать грандиозным событием для страны

В Азербайджане торгово-промышленные выставки давно стали эффективным инструментом поиска новых клиентов и рынков сбыта и способствуют налаживанию международного сотрудничества и увеличению притока инвестиций.

О важности их проведения в нашей стране и внимании руководства страны свидетельствует уже тот факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев ежегодно посещает ряд ведущих выставок. И международные выставки «Нефть и газ Каспия» занимают среди подобных мероприятий особое место. О важности 26-й одноименной выставки, которая пройдет в Баку Экспо Центре с 29 мая по 1июня нынешнего года, в ходе вчерашней пресс-конференции в  Hyatt Regency Baku рассказало руководство компании — организатора этих выставок Iteca Caspian.

Организаторы мероприятия напомнили, что Международная выставка «Нефть и газ Каспия» — это признанная международная платформа и главное событие нефтегазовой отрасли региона. Ежегодно она собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности. И значимости выставке придает тот факт, что в нынешнем, 2019-м, году исполняется 25 лет одному из самых значимых событий в нефтегазовой истории Азербайджана — «Контракту века».

Первая Caspian Oil and Gas стартовала в 1994 году в преддверии подписания в сентябре того же года «Контракта века», ознаменовавшего начало нового периода развития нефтяной индустрии, экономики Азербайджана. Тогда инициативу проведения первой специализированной выставки в нефтегазовой области в Азербайджане поддержал общенациональный лидер Гейдар Алиев. С тех пор выставка Caspian Oil and Gas стала местом встречи ведущих профессионалов в области нефти, газа и энергетики, где подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве.

Ежегодное участие в церемонии открытия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в очередной раз подтверждает высокий статус выставки. За долгие годы успеха свои приветственные письма выставке направили первые лица США, Великобритании, Турции и других стран. Неоценимую поддержку выставке  «Нефть и газ Каспия» оказывают Министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Кстати, о статусе мероприятия также говорит и состав ее спонсоров. Генеральным партнером выступает SOCAR, золотым спонсором является BP, серебряным спонсором — TPAO, а в качестве бронзовых спонсоров определены Azeri MI Drilling Fluids, AZFEN, Baku Steel Company, BOS SHELF, Caspian Drilling Company, Сaspian Marine Services, Global Energy Azerbaijan, Socar Polymer и Tekfen Construction.

Представители компании Iteca Caspian и ITE Group напомнили, что в списке участников нынешней выставки числятся ведущие компании нефтяного и энергетического секторов мира. Так, в ней ожидается участие более 250 компаний из стран СНГ, Германии, Италии, Франции, Великобритании, США, Турции и т.д., которые представят широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформ и плавучих буровых установок, а также сервисные услуги.

Хотелось бы отметить, что в рамках этой выставки большое внимание будет уделено студентам и молодым специалистам отрасли. К примеру, желающие молодые люди смогут принять участие в специальном туре, целью которого станет знакомство будущих профессионалов сферы с последними новинками индустрии на выставке, а также налаживание контактов с представителями крупных нефтяных компаний. Будут также установлены специальные CV-коробки, где можно будет оставить свое резюме. Также в ходе специализированных тренинг-сессий представители ведущих нефтяных компаний поделятся своими знаниями и опытом с молодыми специалистами отрасли.

Не забыли организаторы мероприятия и про детей, поскольку по срокам его проведение совпадает с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня. Для детей в этот день будет организован мастер-класс, где они смогут попробовать новую технику рисования «черным золотом» — нефтью. Автор лучшего рисунка будет награжден.

Естественно, наряду с выставкой в эти дни в Баку будет проходить и Международная конференция, и это мероприятие состоится 30—31 мая в отеле Bilgah Beach. В ней ожидается участие более 600 делегатов из более чем 30 стран мира, среди которых представители таких компаний, как Socar, BP, Equinor, Petronas, Inpex, Dentons, Socar AQS, Total, Nobel Upstream и другие. 

В завершение отметим, что с каждым годом такого рода выставки становятся все более значимыми для азербайджанской экономики, что обусловлено развитием технологий и других сфер. Они формируют четкое представление о трендах индустрии,  конкурентах и о том, что нужно делать местным бизнес-структурам, чтобы продолжить добиваться успеха. Это — единственный вид рекламы, который не просто информирует о том или ином продукте или услуге, но и непосредственно приводит потребителя к производителю. И хочется надеяться, что, как и в предыдущие годы, в ходе 26-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» мы вновь станем свидетелями плодотворного сотрудничества на одной площадке ведущих игроков нефтегазовой индустрии.

Рауф НАСИРОВ

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