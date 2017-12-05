Очередная поддержка студентам от Azercell - ФОТО

Компания Azercell Telecom оказала поддержку студентам в очередном проекте.

Так, состоялся финальный этап конкурса «Азербайджан-Бизнес Кейс 2017», проведенного при содействии компании и организационной поддержке Общественного объединения «Азербайджанские выпускники вузов США». В финальном этапе, проведенном 3 декабря в отеле Hilton, определились победители.

Для информации сообщим, что конкурс «Азербайджан-Бизнес Кейс» является традиционным, в нем участвуют студенческие команды, представляющие ведущие университеты нашей страны. Несмотря на то, что в этом году приняли участие 26 команд из 5 университетов - Университет «АДА», Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Академия Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и Бакинская высшая школа нефти, только 16 из них получили право принять участие в полуфинале, а в финальном этапе борьбу вели 4 команды. В течение 6 недель все команды прошли тренинги по следующим темам: «Бизнес-анализ», «Построение стратегии», «Умение проведения презентаций» и т.д. Наряду с этим, до финального этапа команды приняли участие в пробных презентациях.

Согласно правилам, в полуфинальном этапе команды представили свои проекты судьям, представляющим местные и международные бизнес-структуры. А четыре команды, вышедшие в полуфинал, выступили с презентациями перед судьями в борьбе за первое место.

Команды-победители получили в общей сложности 10 000 AZN (I место - 6000 AZN, II место - 3000 AZN и III место - 1000 AZN).

На этом конкурсе студенты, применяя знания, полученные в таких сферах, как финансы, маркетинг, бухгалтерия, технологии и управление, решают задачи Harvard Business School, созданные на основе бизнес-проблем, с которыми сталкиваются компании в реальной жизни, и представляют их жюри, в роли которых выступают представители деловых кругов Азербайджана.

Получить дополнительную информацию можно по адресу [email protected].

Лидер отрасли мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Владея 48% долей на рынке мобильных коммуникаций Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории (без учета 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения страны. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Компания Azercell привнесла значительное число инноваций в страну, включая технологию GSM, систему предоплаты, услуги мобильного Интернета, покрытие сети в метро, Телефонный центр в режиме 24/7, центры абонентского обслуживания в режиме 7 дней в неделю, услуги M2M, офисы полного спектра услуг Azercell Express, онлайн-услуги по обслуживанию абонентов, обслуживание абонентов посредством социальных сетей, мобильные офисы на колесах для обслуживания абонентов, услугу мобильной электронной подписи ASAN Imza и т.д. В 2012 году Azercell развернул первые 4G-LTE-услуги в Азербайджане. По результатам опросов о качестве мобильной сети компании Global Wireless Solutions и международных систем, специализирующихся на составлении карт беспроводного покрытия, таких как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала лучшие результаты среди мобильных операторов Азербайджана.

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