Очередная победа маленькой Анжелы: десятая операция прошла успешно – ФОТО

Маленькой Анжеле, пострадавшей при пожаре, сегодня провели очередную, уже 10-ю по счету, операцию.

Об этом сообщила основательница Фонда «Счастливое будущее детей» Наргиз Бабаева-Керимова на своей страничке в «Фейсбук».

Оперативному вмешательству подверглись вся область ожогов девочки: руки, ноги, часть лица и головы. С помощью лазера Анжеле произвели пересадку стволовых клеток.

По словам Наргиз Бабаевой-Керимовой, в течение ближайшего года Анжеле предстоит еще как минимум 4 операции, о сроке и ходе которых будет известно по мере улучшения состояния девочки. В настоящее время Анжела находится в реанимации, где пробудет еще несколько дней, а затем ей вновь предстоят процедуры физиотерапии.

- Малышка полностью освоилась в доме ее любимой няни Шекер ханум, которая окружила Анжелу любовью и заботой. Пока состояние малышки не позволяет перевозить ее в Баку, кроме того, ей нужно будет проходить лечение и физиотерапию. Чуть позже мы точно будем знать, когда ее можно будет привозить к матери на период между операциями. Следующая операция пройдет через два месяца, - сказала Н.Бабаева-Керимова.

Отметим, что Наргиз ханум опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» отчет о собранных на прошедшую сегодня операцию средствах: 11 тысяч и 2 тысячи долларов прислали люди, пожелавшие остаться неизвестными. Тем временем, на счету, опубликованном для сборов на операцию, собралась сумма около 320 AZN.

1news.az продолжает следить за состоянием Анжелы.

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Натали Александрова