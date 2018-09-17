Обыски в связи с делом о прослушке: Что ищут армянские силовики в редакции yerevan.today

Сотрудники Следственного комитета и 6-го управления полиции Армении в настоящее время проводят обыски в офисе редакции информационного портала yerevan.today.

Отмечается, что обыски проводятся в связи с делом о прослушке, так как, по данным силовиков, yerevan.today одним из первых опубликовал телефонный разговор между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении, сообщает «Спутник Армения».

Ранее в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В связи с прослушкой разговора руководителей силовых ведомств возбуждено два уголовных дела.

Сообщается, что в офисе информационного портала силовики ищут подслушивающие устройства, а также проверяют компьютеры. Помимо этого, обыски проводятся в доме директора yerevan.today.

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А.А., Э.Т.