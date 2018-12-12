1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Обвиняемый в получении взятки в $14 млн экс-депутат сбежал из Армении

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 457
Обвиняемый в получении взятки в $14 млн экс-депутат сбежал из Армении

Экс-депутат армянского парламента, бывший министр охраны природы Арам Арутюнян, обвиняемый в получении взятки в $14 млн, сбежал из страны, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

Издание попыталось связаться с ним лично, однако этого не удалось, поскольку телефон Арутюняна отключен, абонент недоступен.

При этом газета напоминает, что Арутюняна должны были лишить депутатской неприкосновенности в ходе последнего заседания парламента, которое так и не состоялось.

В то же время генпрокуратура перед представлением посредничества в парламент заявляла об опасениях, что он может скрыться от следствия.

Напомним, что генпрокуратура обратилась в парламент Армении с ходатайством санкционировать уголовное преследование и арест депутата Арама Арутюняна, подозреваемого в получении взятки в $14 млн.

Сопоставление полученных в рамках уголовного дела доказательств дает достаточное основание для привлечение Арама Арутюняна в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинений в получении взятки в особо крупных размерах по 2-му пункту части 4 статьи 311, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, по 1-му пункту части 3 статьи 190 УК Армении.

С.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

457

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net