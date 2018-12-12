Обвиняемый в получении взятки в $14 млн экс-депутат сбежал из Армении

Экс-депутат армянского парламента, бывший министр охраны природы Арам Арутюнян, обвиняемый в получении взятки в $14 млн, сбежал из страны, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

Издание попыталось связаться с ним лично, однако этого не удалось, поскольку телефон Арутюняна отключен, абонент недоступен.

При этом газета напоминает, что Арутюняна должны были лишить депутатской неприкосновенности в ходе последнего заседания парламента, которое так и не состоялось.

В то же время генпрокуратура перед представлением посредничества в парламент заявляла об опасениях, что он может скрыться от следствия.

Напомним, что генпрокуратура обратилась в парламент Армении с ходатайством санкционировать уголовное преследование и арест депутата Арама Арутюняна, подозреваемого в получении взятки в $14 млн.

Сопоставление полученных в рамках уголовного дела доказательств дает достаточное основание для привлечение Арама Арутюняна в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинений в получении взятки в особо крупных размерах по 2-му пункту части 4 статьи 311, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, по 1-му пункту части 3 статьи 190 УК Армении.

С.А., Э.Т.