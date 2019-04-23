Обвиняемый дочерью в домогательствах брат Назпери Досталиевой живет в жутких условиях - ФОТО

Стали известны новые подробности о жизни брата народной артистки Назпери Досталиевой Агалара Досталиева, дочь которого ранее обвинила отца в сексуальных домогательствах.

Напомним, что Парвана Досталиева сделала заявление в социальной сети Instagram о том, что отец А.Досталиев домогался ее, когда ей было 6 лет. В свою очередь обвиненный в домогательствах мужчина открестился от дочери, назвав все происходящие клеветой и безобразием. Провокацией назвала заявление племянницы и ее звездная тетя Назпери Досталиева, отметив, что всерьез не воспринимает слова П.Досталиевой.

Помимо истории о домогательствах, Парвана Досталиева рассказала о том, что ее отец живет в жутких условиях, в будке и питается за счет подачек от популярной сестры, однако и этот факт А.Досталиев назвал ложью, говоря, что живет с семьей.

Но, как оказалось, брат народной артистки действительно живет в жутких условиях и реально обитает в будке – кадр, сделанный на месте проживания Агалара Досталиева, опубликовал сайт Axsam.az, в интервью которому он заявил, что сам себя содержит и ни в чьей помощи не нуждается. А люди, живущие в округе, утверждают, что место жительства А.Досталиева охраняет стая бродячих собак.

Архивные снимки Парваны Досталиевой с отцом и родственниками

Народная артистка Назпери Досталиева

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В.Ф, Г.Р.