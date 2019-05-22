МВД Азербайджана об избиении учителя, обвиненного в педофилии - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел обнародовало дополнительную информацию об избиении учителя в Джалилабадском районе Азербайджана.

Как сообщил 1news.az заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде, учитель начальных классов средней школы села Узунтепе Агиль Азизов обратился в отдел полиции Джалилабадского района с жалобой на избиение со стороны группы односельчан.

«На основе обращения сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и участников, была проведена судмедэкспертиза, получено ее заключение и совершены другие процессуальные действия. Экспертиза показала, что учитель получил легкие травмы.

Кроме того, не нашли своего подтверждения и слухи о якобы домогательстве учителя в отношении школьницы. Избившие его лица также признали свое заблуждение и необоснованность нападения, объяснив свои действия тем, что они поддались эмоциям. Стороны пришли к мировому соглашению», - подчеркнул О.Мансурзаде.

Тимур Рзаев, Э.Т.

12.12

Возмутительный случай жестокого избиения пожилого учителя произошел в селе Узунтепе Джалилабадского района Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, учитель сельской средней школы Азер Азизов был избит тремя местными жителями, которые обвинили его в педофилии.

Пострадавший с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами доставлен в Центральную районную больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Трое нападавших задержаны сотрудниками полиции. Начатое разбирательство установило, что ни о какой педофилии не может быть и речи. Когда 9-й класс собрался в поход, учитель согласился пойти с ними в лес, но попросил всех предупредить родителей. Одна из школьниц то ли по ошибке, то ли по другой причине (это сейчас выясняется) дома рассказала про поход в такой форме, будто бы учитель предлагает именно ей одной прогуляться с ним в лес.

Родителей это возмутило, и они, не выяснив всех деталей, внезапно напали на учителя и учинили над ним самосуд», - отметили в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.