Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Австрией

18 сентября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем канцлера Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахеном.

Али Ахмедов подчеркнул, что этот визит послужит импульсом для развития связей между двумя странами. Он отметил, что после восстановления независимости Азербайджана были осуществлены взаимные визиты как на уровне президентов, так и делегаций других официальных лиц. Предпринятые шаги послужили укреплению отношений между двумя странами. Азербайджан всегда относится к Австрии как к дружественной стране.

Заместитель канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что впервые приезжает в нашу страну и выразил восхищение красотой нашей столицы. Высказав намерение сотрудничать с нашей страной во многих областях, Хайнц-Кристиан Штрахе передал приветствия руководства Австрии азербайджанской стороне.

Подчеркнув схожесть наших стран, заместитель канцлера Австрии отметил, что обе страны осуществляют прагматичную и безопасную политику.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, гость довел до внимания, что его страна поддерживает мирный путь решения проблемы.

АЗЕРТАДЖ