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ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 197
ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

4-го июня личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, мониторинг на территории Ходжавендского района завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели Анжей Каспшик и его полевые помощники Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

1news.az

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