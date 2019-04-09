ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 17 апреля проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг пройдет в направлении Газахского района Азербайджана», - подчеркивает оборонное ведомство.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.
1news.az