Новая карта оплаты Baku Card позволит пользоваться скидками в транспорте и музеях - ЭКСКЛЮЗИВ

В Баку создается официальная городская карта оплаты – новая Baku Card.

Как сообщает 1news.az, Национальное бюро пропаганды туризма, Бакинское транспортное агентство и компания PASHA Travel подпишут 28 февраля меморандум с целью создания официальной городской карты оплаты Баку.

С помощью новой Baku Card ее владельцы смогут бесплатно или с большими скидками пользоваться общественным транспортом, посещать столичные музеи и дома-музеи, различные культурные центры, делать покупки в магазинах.

Кроме того, с помощью Baku Card ее владельцы получат специальные скидки и смогут участвовать в различных кампаниях в ресторанах, кафе, магазинах и т.д.

Как удалось выяснить 1news.az, новая Baku Card предназначена в первую очередь для туристов, но ею могут воспользоваться и жители столицы.

Стоимость карты сроком действия 24 часа составит 35 манатов;

сроком действия 72 часа – 60 манатов;

сроком действия в неделю – 90 манатов.

Отметим, что меморандум подпишут директор Национального бюро пропаганды туризма Фуад Нагиев, глава Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли и генеральный директор по операциям PASHA Travel Флориан Сенгстсшмидт.

Тимур Рзаев, Э.Т.