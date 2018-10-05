Образование и «ютюберы»: это касается и ваших детей тоже...

Если у вас есть ребенок старше 4 лет, то вы, наверняка, слышали про Ютюберов. Это, в основном, великовозрастные личности, которые играют во всякие онлайн игры, делают другие бессмысленные вещи, при этом, пускают это в эфир на своем ютуб канале, и, заодно, комментируют.

В, основном, они, слегка кретины. Правда, некоторые, скорее, придуриваются. Работают «на клиента». Скабрезные шутки, мат, артистические выкрики, «смешные» козлиные голоса. Блеют и ржут.

При этом, ребята зарабатывают. По любому больше, чем всякие научно-популярные и образовательные каналы. Самых популярных из них смотрят миллионы.

Они – настоящие герои сегодняшней молодежи. Поверьте, большая часть наших детей мечтают стать ютюберами, а не космонавтами.

Я, некоторое время был в недоумении. Уговаривал сына перестать их смотреть. Дебилы говорю, они, и шутки у них не смешные. Сюжета нет, накала и динамики нет, эстетика катастрофическая, романтики нет. Зачем смотреть? Давай, говорю, лучше Рик и Морти? Или Короля Льва.

Не получается. Он смотрит Ютюберов. И все смотрят. И будут смотреть.

Проблема в нас, а не в них.

Мы не успеваем за временем. Ни сами, ни наша воспитательная инфраструктура.

Ведь мультфильмы, книги, школа, кумиры, сказки – инструменты взрослой пропаганды. Мы, предлагаем и навязываем следующему поколению удобные стандарты морали и поведения через детскую и популярную культуру, игры, книжки.

Так было всегда, и, со временем менялась лишь форма. 10 тысяч лет назад – рассказ о славных предках у костра. 100 лет назад – сказка из книжки на ночь. 20 лет назад – Спокойной ночи, малыши и Дисней.

Взрослые объясняли детям, что такое хорошо, и, что такое плохо.

Таким образом, обеспечивалась преемственность общественных структур, наследовалась культура и тому подобное.

Да, у детей всегда были свои форматы. Какой то уровень независимости. Самовоспитание и обмен. Территория, где они традиционно свободны от нашего влияния. Раньше это был Двор. С его дворовыми разборками, бандами и тайнами, к которым не было доступа взрослым.

Взрослые, в свою очередь, пытались оказать влияние и на Двор. Снимали «правильное» кино про Тимура и его команду, дворовых, но очень правильных пацанов.

Были еще перемены между уроками в школе. Пионерские лагеря. Спортивные секции и т.п. Ситуация никогда не была черно-белой. Но, тем не менее, сегодня она, принципиально другая.

Сейчас, детская свобода перенесена в интернет. И, хотя большинство Ютюберов – взрослые волосатые мужики, они, обслуживают детский заказ. Если раньше клиентом, все таки, был взрослый, покупая билет в кино, или книжку со сказками, то сейчас, клиент, сам ребенок.

Нажимая ссылку в интернете, обеспечивает доход ютюбера. А значит, контент определяет тоже он. И поэтому, те делают то, что интересно детям. И, кажутся нам инфантильными идиотами-переростками.

Но, идиоты скорее мы.

Происходящее – индикатор просто гигантской проблемы. Причем, проблема, у нас.

Наша система воспитания и образования настолько отстала от потребностей детей, что они ее просто начали игнорировать. Уход к Ютюберам – прямое об этом заявление.

Нашим детям неинтересен сюжет с завязкой, развязкой, моралью и хэппи эндом. Они живут онлайн, там, где у всего есть продолжение. Там, все – реалити шоу, а не пьеса Чехова.

Их герой не взрослый, а ребенок. Как они сами. С детскими интересами. Они не хотят становиться рыцарями, чтобы спасти принцессу от дракона.

Прямо сейчас, они создают что то Новое, причем, без нашего участия. Со своими героями, злодеями, ценностями, правилами поведения. И учатся этому онлайн, играя в майнкрафты и роблоксы, потому что существующая система образования их этому научить не способна.

Это что то вроде детского интернет Убера – конец монополии взрослых на информацию. Уверен, что по мере расширения интернета, взрослые Ютюберы будут вытеснены самими детьми.

Наверное, впервые в современной истории взрослые имеют такие маленькие возможности оказать влияние на формирование своих детей. Водораздел между поколениями просто огромен.

Когда то, в древних сообществах, дети тоже были сами по себе. Но, только до ритуала инициации (обычно, около возраста полового созревания). Почти у всех народов были свои бар-мицвы. Но, после нее, в итоге происходила интеграция поколений и передача знаний и опыта, эстафета.

Но, по моему, сейчас, происходит что то другое. Цепочка сыпется. Боюсь, большую часть нашего опыта, наши дети воспримут как бесполезный груз, не подходящий обществу будущего, которое они видят, а мы, нет.

И я не вижу никакого осознанного плана действий со стороны «взрослого» общества, будь то правительства, школы, университеты, церкви, семьи. То есть все те, кто до этого играли ключевую роль в формировании следующего поколения.

Если честно, у меня эта ситуация вызывает очень двойственное чувство.

С одной стороны, я рад.

Глупые, жадные, коррумпированные, эгоистичные и трусливые взрослые будут иметь меньше влияния на детей, и испортят меньше детских судеб. Создадут меньше своих копий.

С другой, наверное, возрастут риски. Слом общественной системы всегда сопровождается катаклизмами.

Какого рода?

Я вообще без понятия.

В любом случае, общества выживут, трансформируются, сделают шаг в будущее. Кто то уйдет вперед, кто будет плестись позади.

Какой то народ, после ряда провалившихся образовательных реформ, нащупает, найдет нить, схватится за нее и сможет выстроить систему следующего поколения. Которая будет помогать, а не вредить. Осмелюсь предположить, что еще никто этого этапа не достиг. Ни широко разрекламированные финны, и не сингапурцы. Но, их несомненное преимущество в том, что они уже начали искать.

Есть одна интересная особенность у реформ образования. Они всегда проваливаются. Во всех странах и при любых общественных формациях.

Успешные реформы образования возможны только в странах типа Северной Кореи. Но, это – немножко другой случай.

Единственным способом по настоящему, а не по северокорейски, реформировать образование является продолжать попытки, стараться, исправлять ошибки, до тех пор, пока, из сотен неудавшихся усилий и экспериментов, постепенно не выкристаллизуется новая модель. Которая, не будет идеальной. Но, будет лучше.

Нам, взрослым, похоже, придется учиться заново. Угадывать в поведении наших детей тень будущего. Наверное, впервые в истории быть ведомыми ими.

Как Алисе в Зазеркалье, бежать из-зо всех сил, чтобы просто не отстать.

Эмиль Меджидов