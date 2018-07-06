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Обнаружены тела двух из трех утонувших в море людей

6 Июля, 2018 в 21:08 ~ 1 минута на чтение 664
Обнаружены тела двух из трех утонувших в море людей

В Баку обнаружены тела двух из трех утонувших в Каспийском море людей.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС Азербайджана, водолазами-спасателями Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружены тела двух из трех утонувших сегодня людей.

Тела переданы по назначению. Личности утонувших устанавливаются.

Операция по поиску третьего утопленника продолжается.

***

В Каспийском море утонули три человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в море на территории Сабунчинского района Баку утонули три человека.

Водолазы-спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС приступили к поискам.

Позже общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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