Обнаружены тела двух из трех утонувших в море людей

В Баку обнаружены тела двух из трех утонувших в Каспийском море людей.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС Азербайджана, водолазами-спасателями Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружены тела двух из трех утонувших сегодня людей.
Тела переданы по назначению. Личности утонувших устанавливаются.
Операция по поиску третьего утопленника продолжается.
***
В Каспийском море утонули три человека.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в море на территории Сабунчинского района Баку утонули три человека.
Водолазы-спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС приступили к поискам.
Позже общественности будет предоставлена дополнительная информация.