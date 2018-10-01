Обнародовано видео взрыва лидера донецких сепаратистов – ВИДЕО

В Сети появилось видео взрыва в кафе в центре Донецка, в котором погиб глава сепаратистов Донецка Александр Захарченко.

Как сообщает издание RZN.info, ролик опубликовал телеканал «Россия 1».

В пятницу, 31 августа, Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар» неподалеку от своей резиденции.

На видео видно, что к кафе, в котором произошел взрыв, подъехал кортеж. Захарченко зашел внутрь с охраной. Взрыв произошел, когда он был в тамбуре.

В сепаратистском образовании «ДНР» гибель Захарченко назвали результатом теракта. В СБУ отрицают причастность к гибели Захарченко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в убийстве власти Украины.

1news.az