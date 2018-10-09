Обнародована программа по борьбе с инфляцией в Турции

Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак объявил программу по борьбе с инфляцией в стране.

По словам министра, программа по борьбе с инфляцией повысит доверие инвесторов к Турции.

Албайрак сообщил, что правительство поддержит шаги компаний по предотвращению сокращения рабочих мест.

«Компании-участницы программы турецкого правительства по борьбе с инфляцией получат специальный логотип. Эти же компании получают скидку в размере не менее 10 процентов», - сообщил министр.

Албайрак сообщил также, что банки Турции заявили о готовности снизить на 10% ставки по кредитам с высокими процентными ставками.

Глава Минфина подчеркнул, что Турция отразила атаки на свою экономику, предпринятые в августе и сентябре текущего года.

Anadolu Ajansı