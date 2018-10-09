Обнародован текст меморандума, подписанного Пашиняном с партией Царукяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и фракция Национального собрания «Блок Царукян» в лице председателя партии «Процветающая Армения», руководителя фракции Гагика Царукяна подписали меморандум.

Как сообщают армянские СМИ, текст меморандума приводится на странице в Facebook пресс-секретаря премьер-министра Армана Егояна.

Согласно меморандуму, стороны солидарны в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов в РА в течение декабря 2018 года.

«В случае отставки премьер-министра для организации внеочередных выборов и роспуска парламента фракция «Блок Царукян», как содействующая революции сила обязуется не выдвигать кандидата на пост премьера и не содействовать какому-либо другому кандидату на пост главы правительства. Депутаты от фракции не примут также участия в инициативе по выдвижению кандидата на пост премьера со стороны 1/3 депутатов НС», – говорится в меморандуме.

Как следует из документа, стороны обязуются провести агиткампанию к внеочередным парламентским выборам на основе корректности и взаимного уважения, с соблюдением действующего законодательства.

«Стороны готовы совместно работать над повышением уровня защиты прав человека в Армении, укреплением безопасности Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахского региона Азербайджана – 1news.az.), углублением сотрудничества с диаспорой, содействием осуществлению иностранных инвестиций, реализацией в стране глубинных реформ в социально-экономической сфере», – отмечается в документе.

1news.az

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