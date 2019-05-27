Обнародован прогноз погоды в Баку на три дня

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на 28-30 мая.

По прогнозу синоптиков, 28 мая в Баку и на Абшероне местами ожидается дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +16 до +18, днем - от +23 до +26, в Баку ночью от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

29 мая в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, временами дождь, который к вечеру постепенно прекратится. Ветер юго-западный, западный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +17 до +20, днем - от +23 до +26, в Баку ночью от +18 до +20, днем от +24 до +26 градусов. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

30 мая в Баку и на Абшероне в течение дня временами прогнозируется дождь. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +17 до +19, днем - от +26 до +29, в Баку ночью от +17 до +19, днем от +26 до +28 градусов. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана 28 мая временами дождь, местами переходящий в ливень, грозы, есть вероятность града. Ночью и утром местами туман, ветер западный, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью - от +15 до +19, днем от +25 до +30, в горах ночью от +8 до +13, днем от +15 до +20 градусов.

29-30 мая временами дождь, местами переходящий в ливень, грозы, есть вероятность града. Ночью и утром местами туман, ветер западный, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью - от +13 до +18, днем от +24 до +29, в горах ночью от +5 до +10, днем от +12 до +17 градусов.

Ф.Багирова