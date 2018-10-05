Обнародован прогноз погоды на субботу

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 октября ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пойдет дождь, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит от +13 до +15, днем от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление превысит норму и составит 775 мм ртутного столба.

6 октября в районах Азербайджана ожидаются осадки, днем в некоторых районах возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +17, днем от +18 до +22, в горах ночью от +4 до +7, днем от +7 до +11 градусов.

1news.az