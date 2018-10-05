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Обнародован прогноз погоды на субботу

Сегодня в 15:45 ~ 1 минута на чтение 216
Обнародован прогноз погоды на субботу

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 октября ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пойдет дождь, будет дуть сильный  северо-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит от +13 до  +15, днем от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление превысит норму и составит 775 мм ртутного столба.

6 октября в районах Азербайджана ожидаются осадки, днем в некоторых районах возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит  от +14 до +17, днем от +18 до +22, в горах ночью от +4  до +7, днем от +7 до  +11 градусов.

1news.az

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