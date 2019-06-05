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Обнародован прогноз погоды на завтра

Сегодня в 13:56 ~ 1 минута на чтение 277
Обнародован прогноз погоды на завтра

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер северо-западный, временами усиливающийся.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 28-33 градуса тепла. В Баку ночью  - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 35-45%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба)  ветер северо-западный. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) ветер  северо-западный. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых северных и западных районах в первой половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем –34-39 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 21-26 градусов тепла.

1news.az

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