«Обещали отрезать голову»: Певице из Кыргызстана угрожают за клип в нижнем белье – ВИДЕО

Юная певица из Кыргызстана Зере Асылбек опасается за свою жизнь, поскольку в её адрес начали поступать угрозы из-за клипа.

Как сообщает издание «Дни.ру», в нём исполнительница снялась в пиджаке, бюстгальтере и юбке.

Как сообщается, музыкальное видео 19-летней Асылбек под названием «Кыз» вызвало волну негодования со стороны соотечественников, которые сочли музыкальное произведение оскорбительным. При этом жители страны возмутились не только внешним видом певицы, но и осудили текст песни. В нём она призывает вспомнить о правах женщин и просит перестать указывать, как им жить.

После того как клип вышел, девушке начали поступать сообщения о том, что если она не удалит клип и не попросит прощения у народа, то её скоро убьют. В частности, ей говорили, что «с радостью отрежут голову».

Певица уже обратилась в полицию. Правоохранители заверили, что сделают всё для того, чтобы защитить её. В поддержку певицы в Сети запустили флешмоб, где выкладывали селфи в нижнем белье, но активистки не показывали своего лица.

Life.ru