Объявлены тендеры на строительство газопровода между Грецией и Болгарией в расчете на газ из Азербайджана

Консорциум ICGB – оператор газового интерконнектора между Грецией и Болгарией в понедельник сообщил об объявлении тендеров на проектирование, поставку и строительство газовой линии стоимостью 145 млн. евро ($175,6 млн.), пишут болгарские СМИ.

Консорциум рассчитывает, что эта труба будет введена в строй в 2020 году, когда начнутся поставки азербайджанского газа в Европу.

«Объявление тендеров демонстрирует нашу приверженность реализации проекта Interconnector-Greece-Bulgaria (IGB и создает условия для начала строительства этого трубопровода в последнем квартале 2018 года», - сказала Теодора Георгиева, исполнительный директор ICGB на болгарской территории.

Трубопровод IGB соединит греческую газотранспортную систему в районе Комотини с болгарской газотранспортной системой в районе Стара Загора.

Планируемая длина трубопровода составляет 182 км, а проектная мощность составит до 3 млрд. кубометров в год .

В зависимости от интереса рынка и мощности соседних газотранспортных систем пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 млрд. кубометров в год.

Ранее было заявлено о том, что IGB будет связан с Trans Adriatic Pipeline (TAP) – европейской частью «Южного газового коридора» (ЮГК), реализуемого по инициативе Азербайджана.

TAP будет запущен в 2020 году, и первым газом под него станет газ со второго этапа освоения месторождения «Шахдениз».

В июне 2018 года будет введен в строй TANAP – турецкая часть ЮГК.

Лада Евграшина, И.А.