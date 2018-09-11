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Объявлены результаты электронного распределения учителей на вакантные места на контрактной основе

Сегодня в 15:24 ~ 1 минута на чтение 316
Объявлены результаты электронного распределения учителей на вакантные места на контрактной основе

Объявлены результаты электронного распределения учителей на контрактной основе в общеобразовательные учебные заведения на 2018/2019 учебный год. Информация была отправлена ​​на личные страницы кандидатов.

1178 кандидатов преуспели во время электронного распределения учителей на контрактной основе.

Новые учителя должны будут представить необходимые документы до 12 сентября в соответствующий центр финансового учета (копию удостоверения личности, документ о наличии высшего или среднего специального образования, его вкладыш, трудовую книжку (если есть), фотографию 3x4, медицинскую справку, личную учетную  запись).

Также пройдет второй тур на оставшиеся места во время приема на работу учителей на контрактной основе.

Электронный прием документов на второй тур состоится 14-15 сентября.

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