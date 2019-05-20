Объявлены цены билетов на матчи ЕВРО-2020 в Баку

УЕФА официально объявил о том, что 12 июня начинается прием заявок на билеты на ЕВРО-2020.
Как сообщает 1news.az, стали известны и цены на билеты. Интересно, что они отличаются в зависимости от места проведения матча.
Стадионы поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах ЕВРО-2020. Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.
Ценовые кластеры распространяются на весь чемпионат. Соответственно, билеты на четвертьфинал в Азербайджане дешевле, чем на четвертьфинал в Германии, Италии и России.
Самый дешевый билет на матчи группового этапа и 1/4 финала в Баку составят 30 Евро. Билеты второй категории стоят – 75, а первой – 125.
Для болельщиков выделено 2,5 миллиона билетов. Заявки на первые 1,5 миллиона принимаются с 12 июня до 12 июля 2019 года на EURO2020.com.
ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Вместимость 11 из 12 стадионов турнира превышает 50 тысяч. Матчи ЕВРО смогут посетить около трех миллионов человек. Два с половиной миллиона билетов, или 82%, предназначены непосредственно для болельщиков.
Продажа первой партии билетов продлится с 12 июня до 12 июля. Полтора миллиона билетов для нейтральных болельщиков - это на 50% больше, чем на аналогичной стадии перед ЕВРО-2016. Еще 960 тысяч билетов (на 20% больше, чем перед ЕВРО-2016) будут реализованы позже среди болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию. Эта партия поступит в продажу после жеребьевки 30 ноября.
Часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года сыграют стыковые матчи. Если понадобится, 1 апреля состоится дополнительная лотерея. Эти билеты будут продаваться в тесном контакте с национальными ассоциациями соответствующих сборных.
Чтобы сделать ЕВРО-2020 как можно более доступным для зрителей, УЕФА ввел следующие условия.
- На все матчи (51 матч) будут доступны билеты дешевле 100 евро. Всего 1,25 миллиона билетов.
- 13 000 билетов третьей категории "Fans First" на оба полуфинала и финал (почти 40 000 билетов) будут стоить дешевле 95 евро. Их число составит 15% от вместимости стадионов. Заявки на билеты "Fans First" также принимаются с 12 июня по 12 июля 2019 года.
- На 44 из 51 матча можно купить билеты по 50 евро или дешевле. В целом - один миллион билетов.
Чтобы увеличить шансы болельщиков, неудовлетворенные заявки на первую партию билетов автоматически примут участие в программе "Fans First". Такие болельщики первыми получат информацию о новых доступных билетах (в случае возврата билетов или неудачных платежей). Члены группы "Fans First" получат эксклюзивные права на приобретение этих билетов в приоритетный период.
Теймур Максутов