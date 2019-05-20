Объявлены цены билетов на матчи ЕВРО-2020 в Баку

УЕФА официально объявил о том, что 12 июня начинается прием заявок на билеты на ЕВРО-2020.

Как сообщает 1news.az, стали известны и цены на билеты. Интересно, что они отличаются в зависимости от места проведения матча.

Стадионы поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах ЕВРО-2020. Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.

Ценовые кластеры распространяются на весь чемпионат. Соответственно, билеты на четвертьфинал в Азербайджане дешевле, чем на четвертьфинал в Германии, Италии и России.

Самый дешевый билет на матчи группового этапа и 1/4 финала в Баку составят 30 Евро. Билеты второй категории стоят – 75, а первой – 125.

Для болельщиков выделено 2,5 миллиона билетов. Заявки на первые 1,5 миллиона принимаются с 12 июня до 12 июля 2019 года на EURO2020.com.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Вместимость 11 из 12 стадионов турнира превышает 50 тысяч. Матчи ЕВРО смогут посетить около трех миллионов человек. Два с половиной миллиона билетов, или 82%, предназначены непосредственно для болельщиков.

Продажа первой партии билетов продлится с 12 июня до 12 июля. Полтора миллиона билетов для нейтральных болельщиков - это на 50% больше, чем на аналогичной стадии перед ЕВРО-2016. Еще 960 тысяч билетов (на 20% больше, чем перед ЕВРО-2016) будут реализованы позже среди болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию. Эта партия поступит в продажу после жеребьевки 30 ноября.

Часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года сыграют стыковые матчи. Если понадобится, 1 апреля состоится дополнительная лотерея. Эти билеты будут продаваться в тесном контакте с национальными ассоциациями соответствующих сборных.

Чтобы сделать ЕВРО-2020 как можно более доступным для зрителей, УЕФА ввел следующие условия.

На все матчи (51 матч) будут доступны билеты дешевле 100 евро. Всего 1,25 миллиона билетов.

13 000 билетов третьей категории "Fans First" на оба полуфинала и финал (почти 40 000 билетов) будут стоить дешевле 95 евро. Их число составит 15% от вместимости стадионов. Заявки на билеты "Fans First" также принимаются с 12 июня по 12 июля 2019 года.

На 44 из 51 матча можно купить билеты по 50 евро или дешевле. В целом - один миллион билетов.

Чтобы увеличить шансы болельщиков, неудовлетворенные заявки на первую партию билетов автоматически примут участие в программе "Fans First". Такие болельщики первыми получат информацию о новых доступных билетах (в случае возврата билетов или неудачных платежей). Члены группы "Fans First" получат эксклюзивные права на приобретение этих билетов в приоритетный период.

Теймур Максутов