Объединенная армяно-российская группировка войск проведет тактические учения

Подразделения объединенной армяно-российской группировки войск проведут тактические учения в Армении, на полигоне им. Маршала Баграмяна.

Учения будут сопровождаться боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны Армении, сообщает «Спутник Армения».

Отмечается, что цель учений – усовершенствование практических навыков командиров сводных батальонов и полков, обеспечение слаженности действий личного состава во время управления подразделениями, их приведения в боевую готовность и ведения оборонительного боя.

В рамках подготовительных мероприятий 25 сентября командующий объединенной группировкой, генерал-майор Тигран Парванян провел технический осмотр. Были конкретизированы мероприятия, предусмотренные планом совместных действий.

Армяно-российское соглашение о создании Объединенной группировки войск было подписано 30 ноября 2016 года.

Среди основных задач группировки - своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и России и ее отражение, а также прикрытие сухопутной части государственных границ обоих государств в установленных границах ответственности.

Кроме того, документ предусматривает участие группировки в защите государственных границ России и Армении в воздушно-космическом пространстве, участие в противовоздушной обороне войск.

Для управления объединенной группировкой создано объединенное командование.

Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами России и Армении.

Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.

А.А.