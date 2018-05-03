ОАО «Азерэнержи» снизило выработку электроэнергии

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ОАО «Азерэнержи» в апреле 2018 года выработало 1,662 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 1,738 миллиарда киловатт-часов в апреле 2017 года, говорится в пресс-релизе общества.

За январь-апрель 2018 года ОАО «Азерэнержи» произвело около 7,7 млрд киловатт-часов электроэнергии.

«Продолжается выполнение задач, отраженных в принятой в конце 2016 года Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг, в частности, модернизация объектов энергетической системы», - отмечено в сообщении.

Лада Евграшина, Г.Р.