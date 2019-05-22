О том, как Вася Уткин попался на армянскую удочку, и почему родоначальники футбола несут бред про Баку?

Главный футбольный тролль России Василий Уткин не приедет в Баку на финал Лиги Европы.

Василий Уткин – глыба российской спортивной журналистики в прямом и переносном смысле этого слова. Известный экс-комментатор номер один, ныне называющий себя блогером, обрел большую популярность не только за свои глубокие познания в футболе и бездарную деятельность на посту руководителя «НТВ-Плюс», но и за скандальные выступления.

Как-то Василий Уткин у себя в Twitter-е назвал Александра Невзорова, еще одну противоречивую фигуру российского медиа-пространства, непревзойденным троллем России. Любит это дело и сам Василий, скрашивая досуг троллингом в социальных сетях. За что и получил славу если не непревзойденного, то, как минимум, заслуженного тролля России.

Уткин то и дело позволяет себе довольно противоречивые высказывания. Делает он это, как правило, у себя в социальных сетях. Как говорится, имеет право. В конце концов, это своеобразный прием, позволяющий блогеру находиться на плаву и быть новостным поводом в СМИ.

Но столь опытный в медиа-пространстве человек должен понимать, когда грань переходить нельзя. И Уткин, как образованный и умный человек, прекрасно это понимает, но иногда заигрывается.

Вчера Василий Уткин разразился громким твитом, в котором заявил, что отказался от поездки в Баку на финал Лиги Европы из-за ситуации с Генрихом Мхитаряном.

А еще ранее Василий Уткин в довольно резкой форме высказался о проведении финала Лиги Европы в Баку в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».

«Если Азербайджан берется за мероприятия такого уровня, то там должны себе отдавать отчет, что они обязаны обеспечить нормальное их проведение, уже не говоря о безопасности. А если, допустим, комиссаром матча будет назначен армянин, к примеру, французский армянин? Если в таких случаях не готовы обеспечить необходимые меры для нормального проведения, тогда нельзя претендовать. Это индустрия развлечений, не можете — не делайте», — сказал Уткин.

Василий Уткин мог, как минимум, ознакомиться с предметом своего разговора. Тогда он мог бы понять, что Азербайджан предоставил «Арсеналу» и лично Мхитаряну все необходимые гарантии безопасности.

Более того, посол Азербайджана в Великобритании выразил готовность лично предоставить гарантии безопасности Генриху Мхитаряну.

Если вспомнить хронологию событий, то «Арсенал» обратился в УЕФА и требовал особых гарантий безопасности для своего игрока. И он их получил на уровне правительства Азербайджана. Так в чем тогда вопрос? Чего еще ждут от Азербайджана?

Если бы Мхитарян был первым армянским спортсменом, которому предстояло ехать в Азербайджан, его беспокойство можно было бы понять. Но ведь армяне приезжали в Баку не один раз и даже не два.

Как тут не вспомнить случай во время церемонии награждения боксерского турнира Европейских игр. Серебряную медаль в весовой категории до 91 кг завоевал выступавший за Украину этнический армянин Геворг Манукян. Медаль ему вручал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Во время объявления имени спортсмена из Украины зал, услышав армянскую фамилию, загудел. Но Президент Ильхам Алиев попросил зрителей не освистывать армянского боксера во время церемонии награждения.

Вообще, вся истерия вокруг бакинского финала Лиги Европы наталкивает на мысль, что это вполне продуманная кампания. А Генрих Мхитарян, пожертвовав своим присутствием на скамейке запасных «Арсенала» в финале, организовал своей стране хороший пиар.

Британские СМИ, не особо владея вопросом, начали голословно обвинять Азербайджан во всех смертных грехах. «Арсенал» жаловался на то, что их фанатам было выделено всего лишь 6000 билетов. Однако вчера Daily Mail сообщил о том, что ни «Арсенал», ни «Челси» пока не реализовали даже выделенные 6000 билетов.

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Более того, еще пять дней назад генсек АФФА Эльхан Мамедов заявил Daily Mail, что болельщики «Арсенала» и «Челси» могут приобрести еще 20 тысяч билетов.

Thomas Cook, официальный туристический партнер «Челси», предлагает дневную поездку в Баку за £979 (порядка 2000 манатов). Сказать, что это фантастическая цена, которую не способен оплатить британский фанат, нельзя. Ведь этот финал – возможность выиграть европейский трофей, которого у «Арсенала» не было более 20 лет.

Аргументы по поводу того, что Международный аэропорт Гейдар Алиев не способен принять большой поток пассажиров, также провалились. Пропускная способность Бакинского аэропорта составляет 10 тыс. пассажиров в час, в связи с чем никакой авиакомпании не будет отказано в осуществлении регулярных и чартерных рейсов.

После того как были отметены все аргументы «Арсенала», они переключились к вопросу Генриха Мхитаряна.

Странно выглядит предвзятая позиция авторитетных СМИ. К примеру, Eurosport, рассуждая по данному вопросу, приводит девиз компании УЕФА Equal Game («Равная игра»): «Каждый должен иметь возможность наслаждаться футболом. Независимо от того, кто вы, откуда вы и как играете».

Но при этом издание дает волю эмоциям и настаивает, что Генрих Мхитарян - это не Месси и Роналду, поэтому УЕФА не особо заботит, что он не поедет на финал в Баку. Странная позиция? И опять-таки повторимся - почему же независимые СМИ не говорят о том, что Азербайджан предоставил все необходимые гарантии безопасности Мхитаряну, и что армянские спортсмены неоднократно выступали на соревнованиях в Баку?

Но то британские СМИ, которые с самого начала не особо и пытались разобраться в вопросе, а просто высокомерно удивлялись, почему два лондонских клуба должны играть в Баку? Удивительно, но даже вчера на пресс-конференции Унаи Эмери журналисты спрашивали его о том, почему финал не перенесли в Лондон.

Но вот как Вася Уткин, некогда называвший Анара Мамедханова братом, позволяет себе такое необоснованное жлобство в отношении Родины этого человека? Выходит, Васенька, сегодня вы предали светлую память человека, которого называли братом.

Теймур Максутов