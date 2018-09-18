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«О соле мио!»: в Италии выбрали королеву красоты - ФОТО

Сегодня в 22:35 ~ 1 минута на чтение 276
«О соле мио!»: в Италии выбрали королеву красоты - ФОТО

Италия выбрала первую красавицу страны 2018 года. На национальном конкурсе красоты победила 26-летняя Карлотта Маджиорана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.ru, новая «Мисс Италия» – родом из региона Марке, по профессии она актриса.

Второе место заняла 21-летняя Фьоренца Д'Антонио, которая приехала на конкурс из Неаполя – она занимается дизайном одежды.

На третьем месте оказалась 18-летняя Кьяра Борди из региона Лацио, которая завоевала сердца членов жюри, не побоявшись выступить на конкурсе красоты, невзирая на то, что вместо одной ноги у нее протез.

 

1news.az

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