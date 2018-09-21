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О чем Путин напомнил Пашиняну?

Сегодня в 09:59 ~ 1 минута на чтение 616
О чем Путин напомнил Пашиняну?

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю 27-летия независимости республики, в котором выразил надежду на дальнейшее укрепление союзнических отношений между двумя странами.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Отношения наших стран зиждутся на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и духовной близости», – отметил президент России.

Путин подчеркнул: «Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие союзнических отношений, многоаспектное сотрудничество на двусторонней основе, а также партнерское взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве».

«Это, несомненно, соответствует интересам народов России и Армении и созвучно делу укрепления региональной безопасности и стабильности», — говорится в послании главы российского государства.

С.А., Э.Т.

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