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О чем говорили госсекретарь США по вопросам Европы и Евразии и Никол Пашинян?

Сегодня в 09:55 ~ 1 минута на чтение 384
О чем говорили госсекретарь США по вопросам Европы и Евразии и Никол Пашинян?

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 30 апреля провел телефонную беседу с лидером партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном.

Как сообщили в офисе инициативы «Мой шаг», стороны обсудили последние политические события в Армении и то, как народ и представители парламента ищут пути выхода из создавшейся ситуации. 

Митчелл подчеркнул, что правительство США уверено: нынешняя ситуация будет разрешена мирным путем, сообщают армянские СМИ.

Он также высказал похвальные слова в адрес народа Армении в связи с мирным характером проводимых демонстраций,  выразив при этом уверенность в том, что и силы безопасности, и те, кто реализует свое право на проведение мирных акций, будут по-прежнему воздерживаться от насилия.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии также отметил, что правительство США готово тесно сотрудничать с новым правительством Армении.

А.А.

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