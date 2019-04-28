О чем говорили фавориты SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 в преддверии гонки

Сегодня состоится главное событие в рамках гоночного уик-энда в Баку.

Как сообщает 1news.az, в 16:00 стартует четвертый по счету Гран-при Азербайджана.

Вчера прошла квалификация, где лучшими снова оказались гонщики «Мерседес». Валттери Боттас завоевал поул, а Льюис Хэмилтон показал второе время.

Далее расположились Себастьян Феттель («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

В преддверии начала гонки 1news.az приводит мнения ведущих гонщиков Формулы 1, которые сегодня будут претендовать на победу.

Валттери Боттас: «Я очень рад. Здорово завоевать поул на последнем круге. Я хорошо выступил! Машины «Феррари» очень быстры. Но Леклер выбыл из борьбы из-за своей ошибки. Наша команда отлично поработала, чтобы добиться такого результата.

На последнем круге я воспользовался слипстримом, но, конечно, мне надо было без ошибок проехать все повороты. Мне удалось добиться отличной работы машины. По ходу сессии было все сложнее прогреть шины – мы не ждали, что квалификация закончится так поздно! Но мне надо было как-то заставить шины работать».

Льюис Хэмилтон: «С самого начала уик-энда «Фррари» были очень быстры. Но Валттери сработал безупречно и мы добились блестящего результата. Это особенно здорово, если учесть, что мы не привезли сюда никаких новинок, а в «Феррари» и «Ред Булл» доработали свои машины. Несмотря на это мы смогли обеспечить себе первый ряд. С этими позициями у нас очень хорошие шансы на гонку.

Надеюсь, завтра нас ждет очередное интересное соперничество с «Феррари». На длинной дистанции разница в скорости между командами меньше, чем могло показаться в квалификации. Себастьяну Феттелю сегодня удался отличный круг – вероятно, ему не повезло с позицией на трассе, ведь в Баку многое зависит от возможности воспользоваться слипстримом.

Здесь замечательные болельщики! Надеюсь, в воскресенье будет отличная погода, и мы порадуем их хорошей гонкой. Валттери всегда был быстр в Баку, так что мне предстоит всерьез постараться, чтобы его опередить».

Себастьян Феттель: «Понятно, что команда не вполне довольна итогами квалификации, потому что мы хотели добиться более высокого результата и не планировали пропускать «Мерседес» вперед. Впрочем, Валттери Боттас хорошо справился с делом и заслужил этот поул.

Я не знаю, можно ли говорить, что в «Мерседес» украли у нас поул. Думаю, сегодня они оказались немного быстрее. В начале сессии моя машина была немного медленнее, но в конце стала лучше. Однако квалификация получилась трудной и долгой, солнце уже садилось, трасса остывала. В такой ситуации сложно понять, насколько активно нужно атаковать на круге выезда из боксов и как действовать позади других машин на прямой.

Мне удалось проехать хороший круг, но в конце меня никто не разгонял, так что это тоже стоило небольшой потери времени. Я рад, что мы добились максимума от машины, но с точки зрения команды мы недовольны результатом. Мы рассчитывали на более высокий результат и думали, что мы с Шарлем окажемся ближе к первым позициям».

Шарль Леклер: «Я допустил ошибку и заслуженно за это поплатился. Досадно из-за случившегося, но я сам сплоховал, о чем сразу сообщил команде по радиосвязи. Я точно извлеку из этого урок и постараюсь лучше сработать в гонке.

После отличных результатов на тренировках и в первой квалификационной сессии поул был вполне возможен, потому я очень огорчен. Нет, я не терял концентрацию, просто тормозил так же, как с шинами Soft, хотя ехал на Medium, и допустил блокировку колес. Не поймите меня неправильно, к шинам нет никаких претензий – это чисто моя ошибка.

В Баку можно обгонять, в гонке я намерен атаковать изо всех сил, но в ближайшие несколько часов я буду очень зол на самого себя за сегодняшнюю ошибку».

Макс Ферстаппен: «В финале у меня не осталось шин, поэтому я не выехал на вторую попытку. В финале все разгоняли друг друга, и это, конечно, им помогло. Меня же никто не разгонял, и из-за этого я потерял примерно две десятых. В любом случае, машина была быстра, и я думаю, что завтра предстоит интересная гонка.

Я предполагал, что в квалификации гонщики «Феррари» будут намного впереди всех остальных, но этого не произошло. Завтра будет интересно».

Теймур Максутов