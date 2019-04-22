Нужно ли платить кварплату ЖЭК-ам? Комментарий ИВ Баку

Информация о том, что с 2019 года жители находящихся на балансе государства домов не должны платить кварплату ЖЭК-ам, которую распространил эксперт-экономист Самир Алиев, вызвала большой общественный резонанс.

Экономист, в частности, заявил, что статья 14 Закона «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике» однозначно указывает, что государственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации могут оказывать услуги собственникам приватизированных квартир только на основе двустороннего договора.

«А таких договоров нет, следовательно, и кварплату ЖЭК-и собирать не могут. Единственное, что могут ЖЭК-и - это собирать деньги за уборку мусора, поскольку вывозят его работники Исполнительной власти», - подчеркнул С.Алиев.

Но как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, жильцы находящихся на государственном балансе домов должны платить жилищно-коммунальным эксплуатационным конторам два вида оплаты.

«Это плата за обслуживание жилых домов и плата за вывоз мусора с территории», - подчеркнул И.Керимов.

Напомним, что на данный момент квартплата в приватизированных квартирах составляет 1,5 гяпика за каждый квадратный метр жилплощади в месяц. Плата за перевозку и утилизацию мусора для категории «Население» на одного человека составляет 30 гяпиков в месяц.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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