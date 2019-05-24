Нусрет Гекче повторил свой знаменитый жест на красной дорожке в Каннах – ФОТО

На Лазурном берегу продолжается 72-й международный Каннский кинофестиваль.

Турецкий повар Нусрет Гекче, прославившийся в социальных сетях благодаря видеороликам, на которых он особым образом солит мясо, стал одним из звездных гостей Каннского кинофестиваля.

Звезда социальной сети Instagram, где на Гекче подписаны 22 миллиона фолловеров, перед премьерой фильма «The Traitor», прошелся по красной фестивальной дорожке, на которой повторил жест, принесший ему всемирную славу.

Как это было можно увидеть в фоторепортаже, представленном для просмотра ниже.

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Ф.В., Э.Т.

Фото: Ntv.com.tr