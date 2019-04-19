Нурсултан Назарбаев. Человек, сотворивший историю Казахстана

Не важно, как вы приходите в политику и как в ней себя проявляете, важно то, как вы из нее уходите, - одно из крылатых выражений бессмертного Уинстона Черчилля вспоминается в свете последней инициативы Нурсултана Назарбаева, который снова удивил мир неординарностью.

После тридцатилетнего пребывания во власти он мирно и без потрясений передал бразды правления спикеру верхней палаты Парламента, своему воспитаннику Касым-Жомарту Токаеву.

Бессменный лидер нации, которому удалось достойно вывести свою страну на мировую арену, не стал дожидаться новых выборов, и открыл дорогу преемникам.

Первый президент проявил себя, как сильный политик и государственный деятель высокого полета. Его многогранная деятельность превратилась в стабилизационный фактор не только в Казахстане, но и в Центральной Азии, постсоветском и всем евразийском пространстве. Именно поэтому многие задаются вопросом - как отставка Назарбаева скажется на ситуации в стране и регионе.

Добровольный уход Назарбаева не правомерно считать неожиданностью. Все, кто следил за событиями в Казахстане, знали, что страна готовится к транзиту власти.

В республике давно начался переход от суперпрезидентской модели правления к парламентаризму. Нурсултан Назарбаев сам обратился в Конституционный Совет за разъяснением процесса добровольного сложения полномочий.

Так, отставка была не только ожидаемой, но и во многом естественной.

Н.Назарбаев был последним действующим главой государства, вступившим в должность еще в эпоху Советского Союза. За годы пребывания в руководстве республики он добился максимального коэффициента рациональности, и будь универсальная система оценки эффективности работы глав государств, то Первый президент Казахстана уж точно занял бы лидирующую позицию в ранжире.

За годы его правления в стране сформировалась новая государственность, состоялась рыночная экономика, модернизировались институты общества, доходы населения увеличились в 9 раз, а уровень бедности снизился в 10 раз. Были запущены стратегические программы развития, сохранилось равновесие в отношениях Казахстана с полярными по интересам игроками – Китаем, Россией и США.

Первому президенту удалось повысить статус республики власти на международной арене.

Из 1990-х годов страна с многонациональным населением, отсталой промышленностью исключительно союзного подчинения, переставшей полностью функционировать в те годы, с колоссальным грузом социальных и экономических неурядиц и нерешенным вопросом границ вышла из трудного положения без междоусобиц, войн и кровопролития.

Казахстан превратился в успешное и экономически процветающее государство. Взяв за основу принцип «сначала экономика, потом политика», Назарбаев первым сделал то, на что не решался ни один из соседей – провел приватизацию и открыл двери страны для большого капитала. Что из этого получилось, сегодня видно воочию.

Казахстан лидер во многих международных рейтингах развития, и в экономической привлекательности, защите инвесторов уверенно опережает соседей.

Заслуги Первого президента можно перечислять долго, материала хватит на многотомное сочинение. Он действительно сделал много для страны и региона, и как бы это пафосно ни звучало, немало сделал для всего сообщества.

Назарбаев продемонстрировал уникальный пример добропорядочности и здравомыслия.

Это его заслуга, что Казахстан своевременно отказался от ядерного оружия в момент, когда его отчаянно пытались заполучить другие. У еще не оправившейся от формационного транзита страны была возможность хорошо заработать на грозном арсенале, но Назарбаев принял единственно верное решение. Иначе возникла бы серьезная угроза и для Казахстана, и для остального мира.

Президент доказал миру, что авторитет можно заработать, не бряцая оружием.

«Давайте скажем прямо: и Казахстан, и его соседи очень многим обязаны Назарбаеву», - так коротко и емко о заслугах Первого Президента Казахстана выразился известный журналист, историк и публицист Леонид Млечин. Точнее и не скажешь…

Все же почему Назарбаев ушел? Многие замечают, что он уже в возрасте, и, дескать, это обстоятельство вынудило его уйти. Да, Первому Президенту 78 лет, но он в прекрасной физической форме. В отставку он подал, думается, не по физиологической причине. А то ушел бы из политики полностью. Но этого не случилось.

Назарбаев поступил в свойственной ему мудрой и дальновидной манере. Понимая, что подвешенное состояние транзита власти создает нежелательную неопределенность в обществе, вызывает опасения зарубежных партнеров и иностранных инвесторов, он досрочно сложил с себя полномочия и уступил место более молодому политику.

Он поступил так, как до этого никто из политического авангарда Центрально-азиатского региона не поступал. Это волевой шаг по-настоящему смелого и решительного политика.

Досрочно сложив полномочия, Нурсултан Назарбаев нейтрализовал главный политический риск, и сделал это мягко, без потрясений.

Его усилиями Казахстан без спотыканий и шока миновал этап конституционного перехода власти и вошел в новую историческую эпоху. И все, кто говорят, что ситуация в Казахстане остается непредсказуемой, чем прежде, сильно ошибаются.

Никаких осложнений и катаклизмов в связи с уходом Первого Президента не произойдет. Новый глава государства Касым-Жомарт Токаев сохранит верность курсу своего предшественника. Это он подтвердил во время церемонии присяги. Стало быть, внешняя и внутренняя политика страны останутся без изменений. Основные институты страны будут работать в соответствии с прежними установками и принципами.

Помимо этого, Президент в Казахстане с недавних пор не единственный деятель высокого уровня, кто несет полноту ответственности за принимаемые решения. С 2017 года в республике запущен демократический процесс перехода от суперпрезидентской к президентско-парламентской форме правления.

Первый этап перераспределения ответственности от Президента к Правительству и Парламенту уже случился. Министры и члены законодательной власти получили около 40 полномочий разного рода, которыми ранее был наделен президент.

Наконец, Нурсултан Назарбаев не уходит из политики. Он остается на посту председателя Совета Безопасности с широкими полномочиями, сохраняет за собой пост главы правящей партии. Наконец, он состоявшийся Лидера нации.

Нурсултан Назарбаев остается авторитетным политиком, который даже после своего ухода с поста главы государства может повлиять на судьбу страны.

Это, как видится, лучший и самый безболезненный из всех возможных сценариев.

Тофик Аббасов