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Нурмагомедов «пригрозил» разбить машину президенту UFC   - ФОТО

Сегодня в 09:40 ~ 1 минута на чтение 1973
Нурмагомедов «пригрозил» разбить машину президенту UFC   - ФОТО

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, защитивший чемпионский пояс UFC в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором, в шутку пригрозил главе организации Дэне Уайту.

Уайт после развернувшейся в зрительном зале драки между командами бойцов не отдавал Хабибу чемпионский пояс, боясь, что это может спровоцировать еще большие беспорядки. Позже Нурмагомедов получил свой пояс и вылетел с ним в Россию.

«Дэна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне мой пояс, иначе я бы разворотил твою машину. Я знаю, где ты паркуешься», — написал Хабиб в инстаграме.

Дэна Уайт быстро ответил на сообщение Хабиба в комментариях к тому же посту:

«Лол. Отцу расскажу».

sport24.ru

 
 
 
 
 
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