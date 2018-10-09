Нурмагомедов «пригрозил» разбить машину президенту UFC   - ФОТО

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, защитивший чемпионский пояс UFC в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором, в шутку пригрозил главе организации Дэне Уайту.

Уайт после развернувшейся в зрительном зале драки между командами бойцов не отдавал Хабибу чемпионский пояс, боясь, что это может спровоцировать еще большие беспорядки. Позже Нурмагомедов получил свой пояс и вылетел с ним в Россию.

«Дэна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне мой пояс, иначе я бы разворотил твою машину. Я знаю, где ты паркуешься», — написал Хабиб в инстаграме.

Дэна Уайт быстро ответил на сообщение Хабиба в комментариях к тому же посту:

«Лол. Отцу расскажу».

sport24.ru