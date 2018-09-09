«Петушары»: Нурмагомедов поссорился с Тимати и Егором Кридом - ФОТО - ВИДЕО

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заочно поссорился с известными артистами Тимати и Егором Кридом. Они обменялись несколькими сообщениями в Instagram.

Ранее в Махачкале был отменен концерт Крида из-за поступивших через социальную сеть угроз расправы над певцом. МВД республики гарантировало безопасность певцу, однако Крид принял решение отменить выступление.

Тимати связал появление угроз с влиянием Нурмагомедова на жителей Дагестана и обратился к бойцу с видеообращением.

"Я понимаю, что тебе многие песни не близки, - сказал Тимати. — Но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно". Кроме того. Тимати добавил, что надеется на урегулирование конфликта.

View this post on Instagram A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Sep 9, 2018 at 2:48pm PDT

Однако урегулирования не случилось. Нурмагомедов выложил в Instagram скриншот с сообщением Крида об отмене концерта и написал: "Не велика потеря". После это певец на своей странице выложил новый пост.

"Не ожидал, что один из моих любимых бойцов – Хабиб Нурмагомедов — будет против моего концерта в Махачкале, — сказал он. — Может для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная".

Судя по всему, Нурмагомедов внимательно ознакомился с обращениями певцов и сделал свое заявление.

"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа, я не имею права на своё мнение – это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего-то хотят", – написал Нурмагомедов в Instagram.

Тимати в комментариях к посту Нурмагомедова заявил: "Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою".

Напомним, что в скором времени российский боец проведет важный бой. 6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет защищать титул UFC в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

Сегодня же, в профиле Тимати появился новый пост со следующим содержанием:

"Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых - разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою".

1news.az