Нурмагомедов покинул пресс-конференцию перед боем с Макгрегором из-за опоздания ирландца

Обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов покинул пресс-конференцию перед боем с ирландцем Конором Макгрегором из-за его опоздания. Мероприятие проходит в Лас-Вегасе.

На вопросы во время пресс-конференции отвечали только Нурмагомедов, который покинул ее спустя 15 минут после начала, и президент UFC Дэйна Уайт. Макгрегор в итоге прибыл на пресс-конференцию через 10 минут после ухода российского бойца, отметив, что он опоздал из-за сильных пробок. Ирландец снова принес на с собой виски своего бренда, подарив одну бутылку Уайту.

"Большое спасибо болельщикам, без них этого боя не было бы. Но я жду этого парня уже 15 минут, а его все еще нет. Это неуважение. Увидимся завтра на церемонии взвешивания", - сказал Нурмагомедов перед уходом.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

ТАСС