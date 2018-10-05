Нож в спину: Над Грузией снова навис призрак армянского сепаратизма?

27 сентября этого года в Грузии отмечали 25-ую годовщину падения Сухуми и вспоминали погибших в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.

Эта трагическая дата стала одной из самых кровавых страниц в истории двух народов.

Конфликт разгорелся после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури.

Бойцы абхазских формирований открыли огонь по грузинским военным, после чего завязалось вооруженное противостояние, переросшее в войну, которая продлилась 13 месяцев и 13 дней.

Ее следствием стали несколько десятков тысяч погибших, сотни тысяч беженцев. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии.

В соответствии с указом правительства Грузии, в этот день на территории страны на государственных учреждениях приспускают государственные флаги. Члены правительства, депутаты и рядовые граждане с утра возлагают венки к Мемориалу героям, павшим за территориальную целостность Грузии.

Но при этом находятся и те, кто с одной стороны клянется в вечной дружбе Грузии, отмечающей эту дату как День памяти и надежды, а с другой - направляют в адрес руководства Абхазии поздравления «с днем Победы в Отечественной войне». Такое выражение использовал в своем письме Раулю Хаджимба представитель незаконного марионеточного режима, созданного на оккупированных землях Азербайджана Бако Саакян. Он первым поздравил Хаджимба, написав в своем письме, что «за четверть века братская Абхазия прошла сложный, но героический путь». «Народ Абхазии успешно справляется со всеми задачами государственного строительства, неуклонно укрепляет и развивает свою страну», - сказано в письме Саакяна.

Ни для кого не секрет, что сепаратистский режим, действующий на оккупированных территориях Азербайджана, был создан Республикой Армения в результате открытой агрессии и дискриминации. Точно так же, как не секрет и то, что вся переписка незаконного марионеточного режима ведется со стороны МИД Армении. Это как нельзя лучше демонстрирует тот факт, что Армения - устами Бако Саакяна - не только не уважает, но и пытается нарушить территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Стоит отметить и то, что в боях за Сухуми против грузин воевал и отличился особой жестокостью армянский батальон так называемых «баграмяновцев», на совести которых мученическая гибель сотен мирных жителей. Однако армянское правительство, при каждом удобном случае заявляя о грузино-армянском братстве, до сих пор не дает официальную оценку преступным деяниям этого батальона. Разве такое лицемерное молчание не может расцениваться как оправдание преступлений «батальона Баграмяна»?

Поддержку Арменией сепаратистских настроений в Абхазии и Южной Осетии можно рассматривать в плоскости извечных территориальных притязаний армян к соседям. Многовековая химера под названием «великая Армения» распространяется не только на исторические азербайджанские и турецкие, но и на грузинские земли.

Некоторые представители армянского экспертного сообщества в нужное время готовы «вытащить из рукава» псевдонаучные «факты», якобы доказывающие «историческую принадлежность» армянам грузинского региона Самцхе-Джавахети. Уже не первый год в этом полиэтническом регионе армянский сепаратизм пытается повторить то, что когда-то сотворил в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Самцхе-Джавахети – один из наиболее крупных и важных с геополитической точки зрения регионов Грузии. Приграничный с Турцией и Арменией регион территориально поделен на шесть муниципалитетов, но армяне составляют большинство только по двум из них - Ниноцминдскому и Ахалкалакскому.

Первые поселения армян в Самцхе-Джавахети относятся к XIX веку. Постепенно проводя на этих землях арменизацию, представители «древнейшего народа» стали доказывать, что эти территории издревле принадлежали им. В декабре 1918 года эти якобы «спорные» территории стали причиной развязанной Арменией против Грузии войны. У этой войны очень интересная и знаковая предыстория. В первых числах ноября в Ереван прибыл член грузинского парламента Мдивани и предложил провести в Тбилиси мирную конференцию, чтобы согласовать все пограничные вопросы. Предлагалось начать конференцию 10-го числа и пригласить на нее азербайджанцев.

Армянская сторона вроде согласилась, но на конференцию не прибыла, сославшись на то, что не успевает. Конференцию трижды переносили, но Армения все тянула и тянула. 5 декабря Мдивани вернулся в Тбилиси, и в тот же день на границе прозвучали первые выстрелы - война началась. На тот период на армянской границе стоял грузинский отряд численностью в 200 человек под командованием генерала Цулукидзе, который даже не подозревал, что к границе подтянута чуть ли не вся армянская армия.

Позже из Тбилиси прибыли вспомогательные грузинские части, и соотношение сил изменилось не в пользу Армении. Также Грузия заблокировала любой подвоз продовольствия в Армению с севера и заявила, что Армения - государство нежизнеспособное. Железная дорога, проходившая через подконтрольный независимой Грузии Батуми, была жизненно важна для Армении как единственный транспортный коридор, связывающий ее с Россией. Именно оттуда Армения получала две трети всего продовольствия. Лишение доступа к жизненно важной транспортной артерии привело в Армении к массовому голоду. В конечном итоге, армяно-грузинская война не принесла пользы никому – 11-я Красная армия положила конец самостоятельности всех закавказских государств.

Как выяснилось, за всеми армянскими провокациями в основном стояла партия «Дашнакцутюн», которая в шовинистическом угаре стремилась «дополнить» карту «великой Армении от моря до моря» Ахалкалакским (где изначально жили турки-ахыска) и Борчалинским (где изначально и ныне живут азербайджанцы) уездами Грузии.

Позже тот же «Дашнакцутюн», практически параллельно началу сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, оказал существенную поддержку созданному в Ахалкалаки комитету «Джавахк». В 1989 году этот комитет зарегистрировался под названием «Народное движение Джавахка» и сформировал в Ахалкалаки временную власть, существовавшую вплоть до ноября 1991 года, когда лидер движения Самвел Петросян официально был назначен префектом Ахалкалакского района. Три года спустя «Джавахк», опять же при поддержке «Дашнакцутюна», потребовал независимости для местных армян.

История армянского сепаратизма показывает, что если на первом этапе армянские шовинисты требуют политической автономии на какой-то территории, то со временем их аппетиты возрастают до ее отделения и присоединения к Армении.

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В этом плане весьма показательны события в селе Кумурдо Ахалкалакского района, где год назад произошли спровоцированные армянскими радикалами из «Джавахка» открытые столкновения. Армянские экстремисты пытались незаконно установить на территории грузинского храма Х века армянский хачкар, утверждая, что это якобы «место захоронения армян».

Но грузинские историки доказали, что никаких «армянских захоронений» в Кумурдо не было и быть не могло - каноны православной церкви запрещают хоронить возле православного собора иноверцев, коими с точки зрения православия являются армяне.

Понятно, что на самом деле это была наглая и тщательно подготовленная армянскими радикалами попытка захвата древнего грузинского храма. В самой Армении после законного пресечения беспорядков подняли чуть ли не вселенский вой, обвиняя грузинских правоохранителей в «насилии против многострадальных армян».

Еще один показательный пример: в одно время руководитель «Джавахка» Агаси Арабян завуалировано предлагал «прорубить коридор» из Самцхе-Джавахети в Южную Осетию. Что стоит за этим предложением, можно понять, вспомнив май 1992 года, когда был оккупирован Лачинский район Азербайджана, и тем самым захвачен коридор, соединяющий Нагорно-Карабахский регион Азербайджана с Арменией. Армяне назвали эту дорогу «гуманитарным коридором», но на самом деле это - путь для поставок в Нагорный Карабах огромного количества оружия и боеприпасов, наркотрафика и т.п.

Неуемные аппетиты армянских националистов на территории соседних государств уже лоббируются далеко за пределами региона. Относительно недавно проармянские круги в Конгрессе США пытались пробить американскую финансовую поддержку для региона Самцхе-Джавахети. В частности с таким обращением к USAID выступил конгрессмен Брэд Шерман на слушаниях комитета Конгресса по иностранным делам.

Любопытно, что заявление это прозвучало на фоне поездки в США представителя карабахских сепаратистов Бако Саакяна и его встреч с армянскими лоббистами в Конгрессе.

Таким образом, мировое армянство серьезно нацелено на расширение «зоны охвата» американской финансовой помощи - от Армении и оккупированных ею территорий Азербайджана до исторического грузинского региона…

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Сепаратистские устремления армянских националистических сил в Грузии хорошо характеризуют налаженные ими тесные связи с руководством Абхазии и Южной Осетии, что наложило негативный отпечаток на грузино-армянские отношения.

Все началось с того, как в 2016 году в Ханкенди руководители Абхазии и президент Армении Серж Саргсян вместе приняли участие в банкете, посвященном «25-летию» марионеточного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Эта встреча вызвала бурное возмущение грузинской общественности. Как писала в то время грузинская пресса, Ереван повел себя на удивление нагло – сначала стал отрицать сам факт встречи, а когда появились фотографии - и вовсе ушел от ответа и объяснений перед грузинским МИД.

А в августе прошлого года, опять же в Ханкенди т.н. «министры иностранных дел» двух самопровозглашенных образований подписали некий «меморандум о взаимопонимании».

В грузинских кругах подобные действия армянских властей назвали откровенно враждебными и принявшими «беспрецедентный оборот».

Теперь новые власти Армении, возможно пытаясь сгладить неприятный осадок от действий представителей саргсяновского режима, заверяют Грузию в «вечной дружбе и братстве». Так, один из своих первых визитов новый армянский премьер нанес в соседнюю Грузию.

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«Грузия и грузинский народ должны быть уверены в том, что в действиях Армении и армянского народа нет угрозы, провокации», - это заявление Никола Пашиняна 31 мая в Ахалкалаки вроде бы демонстрирует желание Еревана перевернуть негативные страницы в двусторонних отношениях.

Но есть существенная и основанная на историческом опыте деталь - слова армянской стороны, мягко говоря, не всегда совпадают с ее делами, и здесь нужно суметь правильно оценить факторы риска и в случае необходимости принять адекватные меры.

Потому что если упустить момент, процессы могут принять необратимый характер.

Ф.Багирова