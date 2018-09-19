Новый вид депозита в Unibank: Откройте депозитный счет и получите годовые проценты в тот же день!

Теперь все, кто откроет манатный депозит в Unibank, смогут получить годовые проценты в тот же день.

В целях повышения уровня обслуживания клиентов и увеличения продуктовой линейки банк создал новый вид манатного депозита. При открытии депозитного счета в этом виде вкладов, называемом «Проценты вперед», проценты, вычисленные на целый год, будут получены в тот же день.

Условия депозита «Проценты вперед» заключаются в следующем:

- Валюта – AZN.

- Срок - 12 месяцев.

- Годовая процентная ставка в рамках кампании «+2 процента» - 9% (7% + 2%).

- Минимальная сумма - 500 AZN.

- Максимальная сумма на клиента - 200 000 AZN.

Напомним, что кампания вкладов с выгодной процентной ставкой +2% от Unibank продолжается. В рамках кампании каждый, кто откроет депозитный счет в манатах до 31 октября, получит от Unibank +2% годовых. В рамках кампании процентная ставка по депозиту «Срочный» увеличилась до 12%, а «Накопительный» и «Прогрессивный» - до 10% годовых.

Какие преимущества дает участие в кампании?

- Вы становитесь одним из более чем 1 миллиона клиентов стабильно развитого и прибыльного банка страны;

- Получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 12%);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит, находясь в безопасном месте, приносит ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей депозитной кампанией от Unibank!

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии Фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15%.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az либо на официальных страницах банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате сдияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк реконструкции и развития.

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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